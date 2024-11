Lettera43.it - Birmingham, si veste da Darth Vader e spara fuochi d’artificio con un lanciarazzi

Caos nel centro diquando un uomo, vestito con il costume di, ha iniziato areper strada con un. È accaduto il 5 novembre durante la Bonfire Night, evento che ricorda tramite spettacoli pirotecnici la congiura delle polveri del 1605 da parte di Guy Fawkes. Sul web circolano diversi video che mostrano i passanti in fuga e in cerca di un riparo mentre il teppista punta l’arma in ogni direzionendo circa 50nel quartiere di Aston, non lontano dall’università. Colpiti edifici e automobili, ma non è chiaro se ci siano feriti. IlLive ha riportato la notizia dell’arresto di tre persone, tra cui un 17enne e un 18enne per reati legati all’uso di materiale pirotecnico illegale. Un 19enne invece è finito in manette per aver aggredito un agente.