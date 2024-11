Lapresse.it - Atp Finals 2024, il programma: quando gioca Sinner e dove vederle in tv

Atp, ildell’evento di Torino prende finalmente forma dopo il sorteggio effettuato ieri. Jannikdebutterà nella giornata di domenica 10 novembre, nella sessione serale (non prima delle 20.30) contro l’australiano Alex De Minaur. Il tennista numero uno al mondo è stato inserito nel girone ‘Ilie Nastase’ insieme a Daniil Medvedev e Taylor Fritz. Nell’altro gruppo, intitolato a ‘John Newcombe’, sono presenti Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Casper Ruud e Andrey Rublev. L’azzurro tornerà successivamente in campo per il secondo e terzo match nelle giornate di martedì e giovedì, con orari da definire.La formula del torneoLe Atp, a cui partecipano gli otto migliori singolaristi e le otto migliori coppie di doppio della stagione, si disputano all’Inalpi Arena di Torino dal 10 al 17 novembre, giorno in cui è prevista la finale.