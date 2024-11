Lanazione.it - Vicchio, il sindaco Tagliaferri: “Lo scudo verde non sia semaforo rosso per i cittadini”

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

(Firenze), 7 novembre 2024 - “Lorischia di essere unper parecchisenza un sistema di mobilità e trasporto pubblico efficiente, che oggi, è palese, non c’è. Non possiamo rischiare che il territorio resti tagliato fuori dalla città”. A dirlo è ildiFrancesco. Che aggiunge: “La precondizione è il miglioramento e potenziamento del sistema di trasporto e una ampia condivisione. Si riparta da quanto concordato tra la Città Metropolitana e i comuni dell’area fiorentina, dagli impegni presi dal Comune di Firenze e dalla Città Metropolitana con l’Unione del Comuni del Mugello. Palazzo Vecchio non si spinga ad applicare sanzioni e pedaggi previsti dalla misura delloprima che siano messi a disposizione servizi e infrastrutture che garantiscano il diritto alla mobilità, e penso in particolare aidi territori più distanti che già sono penalizzati”.