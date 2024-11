Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2024 ore 09:45

DEL 7 NOVEMBREORE 09.35 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE VERIFICATOSI IN ESTERNA CODE IN SMALTIMENTO DALLA DIRAMAZIONENORD ALLA CASSIA VEIENTANA, RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONENORD CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DI SETTEBAGNIA SEGUIRE CODE DALLA VIA DEL MARE ALL’APPIAIN INTERNA RISOLTO L’INCIDENTE TRA LE USCITE DIRAMAZIONENORD E BUFALOTTA LA CIRCONE è, AL MOMENTO REGOLAREA SEGUIRE CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO DALLA CASILINA ALL’APPIA E TRACASSIA VEIENTANA E FLAMINIACODE IN DIMINUZIONE SULA-FIUMICINO ORA LOCALIZZATE TRA VIA NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EURCI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 AUTO, FILE DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRORSTA INVARIATA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLE FLAMINIA E SALARIARISPETTIVAMENTEDA LABARO A VIA TUSCANIA E DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALITUTTO VERSO IL CENTROIN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIODISAGI SULLA SULINEA-NAPOLI VIA CASSINO, LA CIRCONE è SOSPESA LA CAUSA UN PASSAGGIO A LIVELLO DANNEGGIATO TRA CASTELNUOVO DI NAPOLI E ACERRA, INEVITABILI I RITARDI PER I TRENI COINVOLTIDA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ è TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral