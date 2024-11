Ilfattoquotidiano.it - Usa, il “discorso della sconfitta” di Biden: “Ho assicurato a Trump una transizione pacifica. Accettiamo il voto, ora abbassare la tensione”

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

la scelta fatta dal Paese, siamo in democrazia e la volontà popolare prevale sempre. L’ho detto tante volte, non si può amare il nostro Paese soltanto quando si vince. Non si può amare il tuo vicino solo quando sei d’accordo con lui. Non importa per chi si è votato, spero che possiamo vederci non come avversari ma come concittadini americani“. Il presidente uscente degli Stati Uniti, Joe, si rivolge alla nazione con unecumenico dopo la vittoria elettorale di Donaldsulla sua vice, Kamala Harris.annuncia di aver telefonato mercoledì al presidente eletto, che si insedierà il prossimo 20 gennaio, per assicurargli “unadei poteri in America”, a differenza – sembra sottintendere – di quanto avvenne quattro anni fa, quandosi rifiutò di riconoscere la vittoria diaizzando i suoi sostenitori ad assaltare la sede del Congresso.