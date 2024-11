Lanazione.it - Università di Pisa, alla Sapienza "La geopolitica del mare"

, 7 novembre 2024 - Oggi dalle 9.30 al Palazzo "La" dell’disi è svolta la IV Giornata di studio "Ladel. Le basi del potere economico e marittimo, dai porti al ruolo delle rotte commerciali". L'evento, organizzato congiuntamente dal Centro per l'Innovazione e la Diffusione della Cultura - CIDIC dell’Ateneono e dall'Accademia Navale di Livorno, è trasmesso anche in streaming (https://www.youtube.com/watch?v=Mkb2LDYKNk) Dopo i saluti istituzionali del Rettore Riccardo Zucchi e del Contrammiraglio Comandante Lorenzano Di Renzo, hanno preso il via le relazioni moderate dal Contrammiraglio Giuseppe Schivardi, Comandante dell’Istituto di Studi Militari Marittimi di Venezia, e dal professore Francesco Barachini del dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneono.