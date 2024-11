Panorama.it - Una «grande piccola» evasione fiscale

Tempo fa mi capitò di leggere su la Repubblica la storia di una pensionata al minimo. Era una donna vicina agli ottant’anni, che non riusciva ad arrivare a fine mese. Il racconto si snodava tra bollette non pagate e una spesa alimentare a livello di sussistenza, integrata spesso facendo la fila alla mensa dei poveri. Com’è possibile che una donna anziana, che dichiarava di aver lavorato tutta la vita, fosse costretta a fare i salti mortali per campare? Me lo sono chiesto una volta arrivato in fondo all’articolo. La risposta stava in un paio di righe, buttate lì, nella ricostruzione delle fatiche quotidiane. Il marito prima di morire aveva un’officina meccanica, «e sa», spiegava la signora «a quei tempi si pagavano contributi limitati, dunque la pensione di reversibilità è poca cosa». Lei invece aveva fatto la colf, «e sa», confidava alla cronista del quotidiano romano, «allora non si pagavano i contributi».