Thesocialpost.it - Trump presidente Usa, l’annuncio della figlia transgender di Musk: “Lascio il Paese”

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Vivian Jenna Wilson, ladi Elon, ha espresso l’intenzione di lasciare gli Stati Uniti in seguito al possibile ritorno di Donaldalla Presidenza. In un post su Threads ha dichiarato: “Questa è una decisione a cui pensavo da un po’, ma ora ne sono certa. Non posso immaginare un futuro per me negli Stati Uniti. Anche se il suo mandato durerà solo quattro anni e anche se non ci saranno immediati provvedimenti contro le persone, coloro che l’hanno sostenuto non spariranno rapidamente”.Leggi anche: Union Saint-Gilloise-Roma 1-1, brutto pareggio per i giallorossi di JuricLa ventenne si è allontanata dal padre, noto per aver investito somme notevoli nelle campagne di. Quest’ultimo ha promesso di ridurre l’accesso a terapie ormonali e di vietare alle donnedi partecipare a competizioni sportive femminili, imponendo loro di competere solamente in base al sesso assegnato alla nascita.