Ilfattoquotidiano.it - “Sono una modella plus size e devo volare in jet privati perché i sedili normali non sono adatti al mio lato B”: il (criticato) video di Gracie Bon

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Si chiamaBon ed è una influencerche ha raccontato la sua storia al Daily Mail. La 27enne non può servirsi di voli di linea per i suoi spostamentinonal suoB. Nove milioni e mezzo di follower che amano la sua bellezza e la sua personalità,Bon ha iniziato a viaggiare solo su jet: “Ogni volta che dovevo viaggiare, dovevo comprare due o tre posti – ha spiegato in un– Così ho iniziato una campagna chiedendopiù grandi, ma a loro (le compagnie, ndr) non è piaciuto. Ora,su jetè la mia unica soluzione,” ha continuato.Insomma, l’influencer ha provato a sensibilizzare le compagnie aeree quanto alla possibilità di far sedere comodamente anche chi indossa taglie forti, ma non è servito.è molto attiva sui social e risponde spesso anche a chi definisce le sue forme non naturali.