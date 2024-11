Tvpertutti.it - Sonia Bruganelli infortunata, rischio ritiro Ballando: cos'è successo

L'avventura dicon le Stelle 2024 sembra essere costellata di ostacoli. Durante le prove per la puntata di sabato 9 novembre, la concorrente ha subito un nuovo infortunio, fratturandosi una costola, come già accaduto poche settimane fa. Questo secondo incidente rischia di compromettere il suo percorso nel programma e mette a dura prova la sua determinazione. Nonostante i dolori fisici e le difficoltà, laha dimostrato di non voler mollare, anche se le sue parole sui social tradiscono una certa stanchezza e frustrazione.Nel condividere la notizia del suo ultimo infortunio su Instagram, l'ex moglie di Paolo Bonolis ha scritto: "La terza costola fratturata, non ci voleva a questo punto del programma". La frase lascia trasparire tutto lo sconforto di un percorso che si è rivelato più arduo del previsto.