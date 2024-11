Gaeta.it - Soldati nordcoreani in Russia: alla scoperta di Internet e della guerra contro l’Ucraina

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La Corea del Nord ha avviato un’inusuale cooperazione militare con lanell’ambito del conflitto in Ucraina, inviando migliaia disul terreno. Questo dispiegamento ha portato a interessanti scoperte e comportamenti da parte dei militari, i quali, per la prima volta, si trovano a interagire con un accesso senza precedenti al web e ai suoi contenutiversi.La presenza militare nordcoreana inNegli ultimi mesi, laha accolto oltre diecimila, principalmente nella regione di Kursk, una zona strategicamente importante nel contesto dell’invasione russa del. Secondo fonti di intelligence sia sudcoreane che ucraine, questi militari sono stati suddivisi in diverse basi per l’addestramento. Questo dispiegamento è stato interpretato come un tentativo da partedi rinforzare le proprie linee e dare nuova linfa alle operazioni militari, ora complicate dall’intensificato contrattacco delle forze ucraine.