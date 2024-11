Oasport.it - Scherma, dieci sciabolatori azzurri nel tabellone di Coppa del Mondo ad Orano

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Si è alzato ufficialmente il sipario sulladeldi2024-2025. A dare il via è stata la sciabola maschile, impegnata in Algeria ad. Sarannoglipresenti nelprincipale nella prima gara della nuova stagione, con gli assalti che si disputeranno nella giornata di sabato.Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre erano già certi di un posto ingrazie alla loro posizione nel ranking mondiale. Ai tre si è poi aggiunto Dario Cavaliere, protagonista di un’ottima fase a gironi, chiusa con cinque vittorie ed una sola sconfitta.Successivamente attraverso gli assalti preliminari si sono poi qualificati gli altri: Matteo Neri, Edoardo Cantini, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Lorenzo Ottaviani e Giovanni Repetti. Eliminazione invece, già nei gironi, per Mattia Rea e Francesco Bonsanto.