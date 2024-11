Quotidiano.net - Samuele Bersani, 'stop per motivi di salute, tornerò presto'

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

"Non è semplice scrivere quello che sto per dirvi, ma la vita stessa è imprevedibile e certe cose, è vero, accadono da un momento all'altro. Ho scoperto da pochissimi giorni di avere un problema diche mi obbliga a fermarmi. Devo stare a riposo forzato per un po' di tempo, lontano dai palchi". Cosìannuncia direttamente ai fan, attraverso i suoi canali ufficiali, lodel tour nei teatri previsto tra novembre e dicembre. Le date, alcune delle quali già sold out, son rimandate a primavera. Il debutto era previsto a Milano il 9 novembre. "Ne parlerò appena possibile, dando risposte che oggi non avrei, alle domande che giustamente mi farete", spiega il cantautore. "Voglio intanto evitare ogni equivoco: niente che abbia a che vedere con la mia voce. Con dispiacere questo accade a un passo dall'inizio di un tour che anch'io, come molti di voi, stavo aspettando con tanto entusiasmo.