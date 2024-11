Gaeta.it - Roma, 48enne di Cisterna in carcere per violenza sessuale e rapina nei confronti dell’ex compagna

Facebook WhatsAppTwitter Un importante arresto nella provincia di Latina ha destato preoccupazione: un uomo di 48 anni, residente a, è stato posto in custodia cautelare con le accuse di tentatae lesioni personali. Gli agenti della Questura sono intervenuti in seguito alla denuncia della ex, che ha raccontato un episodio inquietante legato alla fine della loro relazione.Aggressione e minacce dopo la rotturaL’intervento della Polizia è stato sollecitato dalla donna che, dopo la conclusione della relazione, ha subito un’aggressione violenta da partecompagno. Secondo le ricostruzioni, l’uomo non ha accettato il termine della loro storia e ha reagito in modo preoccupante, minacciando e aggredendo la donna. Le lesioni riportate, frutto di questa, hanno spinto la vittima a rivolgersi agli agenti, rendendo così possibile l’intervento delle forze dell’ordine.