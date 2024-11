Ilgiorno.it - Rolex rubato rivenduto online: il ricettatore smascherato da Lorenzo Ruzza, il re degli orologi su Tik Tok

Milano – Ilacquistato per duemila euro. L'annuncio sui social per metterlo in vendita. La telefonata del legittimo proprietario per rivendicarne il possesso. E l'intervento per bloccare il presunto. La vicenda ruota attorno alla Bottega del Tempo, il negozio di via Battisti a Milano del resu Tik Tok, che ha consentito alle forze dell'ordine di intercettare l'uomo che gli aveva venduto un cronografo. La compravendita delStando a quanto ricostruito dalla polizia, martedì 5 novembre un cinquantanovenne spagnolo ha contattatoper proporgli l'acquisto di unper duemila euro. La trattativa è andata a buon fine, e poco dopo l'o è finito in vendita sui cliccatissimi canali social della Bottega del Tempo, che, secondo i dati pubblicati sul sito, fattura più di 20 milioni di euro all'anno.