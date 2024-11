Lanazione.it - Musica, film e mostre. La festa a Villa Vogel

"L’isolotto, nei festeggiamenti del suo compleanno, celebra il ricordo di come eravamo 70 anni fa e gioisce di come siamo oggi". Lo ha dichiarato fieramente Mirko Dormentoni, presidente del Quartiere 4, nella giornata dedicata ai suoi festeggiamenti. Ieri a, una serie di incontri e attività hanno messo in luce l’importanza di questo rione popolare, fortemente voluto dai sindaci Fabiani e La Pira, non solo come complesso abitativo, ma come esempio di città e comunità. "L’Isolotto nasce per dare un tetto a chi non lo aveva, dunque al centro delle nostre riflessioni non può che esserci il diritto alla casa -ha proseguito Dormentoni-, capire come rispondere ad un bisogno che è emergente oggi quasi quanto lo era nel dopo guerra. L’altro tema è la comunità". La giornata si è aperta infatti con un talk incentrato sul diritto alla casa e sulla costruzione di una comunità inclusiva, moderato dal presidente del quartiere.