Lanazione.it - Meteo: stop al caldo anomalo, incursioni fredde dal nord Europa. Le previsioni per la Toscana

Firenze, 7 novembre 2024 – Il freddo vero e proprio sembra ancora lontano, ma ledel consorzio Lamma indicano che una perturbazione atlantica potrebbe transitare sullaa partire da metà della prossima settimana, portando un lieve abbassamento delle temperature. L’anticiclone scricchiola, arriva il freddo: ecco la data della svoltainPrimi cambiamenti nel weekend La prossima settimana: in arrivo una perturbazione atlantica Le temperature attuali si aggirano sui 18-20°C, leggermente superiori alla media di questo periodo (con uno scarto di circa 2 gradi). Questo clima mite ci farà compagnia ancora per qualche giorno, con condizioni di alta pressione che manterranno temperature stabili fino appunto a metà settimana prossima. Primi cambiamenti nel weekend Un "leggero disturbo” interesserà la costa tra venerdì e sabato, con piogge sparse non particolarmente intense previste sulla costa livornese e sull’arcipelago toscano.