Anteprima24.it - Lukaku ritrova la sua Inter, col Napoli sfida il passato

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiHa segnato 78 gol con la maglia dell’, guidando la squadra allo scudetto del 2021, ma ora Romeluè pronto a tornare a San Siro con la voglia di ricominciare a segnare con la sua attuale maglia, quella del, nello stadio dove non è un ex qualunque avendo vinto assieme al tecnico Conte uno scudetto in maglia nerazzurra. A San Siroc’è già stato quest’anno, contribuendo con un gol al 2-0 inflitto dalal Milan. Un precedente che incoraggia. Ora, reduce da una giornata no contro l’Atalanta, ci torna con la voglia di essere protagonista nellatra ilcapolista e l’che insegue a un solo punto di distanza.al top con Antonio Conte che punta molto sul bomber al centro di un attacco che ha segnato finora 18 gol in campionato contro i 25 realizzati dai nerazzurri.