Lory Del Santo e l’incontro con Trump | Potevo essere first lady non ho voluto

(Adnkronos) – Se le cose fossero andate in un modo diverso,Deloggi avrebbe potutola nuova ‘’ degli Stati Uniti accanto a Donald. A dichiararlo è lei stessa, in collegamento da Miami con ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1, nelle ore successive alla rielezione dicome presidente Usa. “Lui mi voleva veramente, si è speso, non ha aspettato che io lo chiamassi, è venuto dov’ero”, ha detto, ripercorrendo il momento in cui conobbe il tycoon diversi anni fa. Come raccontato più volte in passato dalla showgirl,e Delsi incontrarono per caso in un ascensore dellaTower di New York e lui la notò, le chiese il numero di telefono e poi andò a trovarla e passarono del tempo insieme. Quando lei però tornò in Italia decise di non richiamarlo.