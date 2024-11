Ilfattoquotidiano.it - La crisi dell’auto si allarga: Nissan taglia 9mila posti di lavoro nel mondo dopo il crollo delle vendite. “Situazione grave, misure urgenti”

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Ladel comparto auto sianche all’Estremo oriente. La giapponesea fronte di risultati semestrali deludenti ha annunciato un piano di emergenza che prevede una riduzione della capacità produttiva globale del 20% per ridurre i costi fissi e variabili e il contestuale taglio di 9.000di, il 7% del totale globale. L’amministratore delegato Makoto Uchida si ridurrà volontariamente lo stipendio del 50%. Laè “” e servono “” per rendere il gruppo nuovamente competitivo sul mercato, hanno annunciato i vertici presentando i risultati relativi al primo semestre fiscale 2024, in cui è stato registrato un forte calo. I ricavi netti consolidati sono diminuiti di 79,1 miliardi di yen a 5.980 miliardi (36,1 miliardi di euro), ma con un utile operativo crollato del 90%, da 303,8 a 32,9 miliardi di yen, con un margine operativo dello 0,5%.