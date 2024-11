Donnapop.it - Il lupo perde il pelo ma non il vizio: Fedez torna con una novità, ma si comporta (ancora) in modo infantile

ci riprova: lui e Mr. Marra torneranno presto con un nuovo podcast, ma nel frattempo non manca la frecciatina a un noto giornalista.Dopo l’arresto dei suoi collaboratori, un lungo silenzio e un viaggio a New York,sui social come se niente fosse e dà una piccola anteprima del suo nuovo progetto; si tratta di un podcast che seguirà la falsa riga di Muschio Selvaggio che oggi – come sappiamo – appartiene solo a Luis Sal.Nelle storie di Instagram il rapper di Rozzano si mostra insieme all’amico Davide Marra mentre visitano il nuovo studio dove registreranno le puntate del podcast. Al momento non è chiaro quale sarà realmente il format e nemmeno il nome, che non è statosvelato dai due protagonisti.Quel che è certo, però, è chenon si è certo risparmiato e ha voluto lanciare una frecciatina a un noto giornalista, che è stato suo ospite in una delle ultime puntate di Muschio Selvaggio condotte proprio da lui in compagnia di Marra.