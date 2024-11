Lanazione.it - Il Comitato è soddisfatto a metà: "Troppe domande senza risposta"

A febbraio la sentenza del Tar metteva una pietra tombale sulle speranze e sulle richieste avanzate dal ’“Empoli Granaiolo - Per un altro raddoppio“. Ma la lunga lista (26 le proposte) delle osservazioni stilata per la preparazione degli incontri con il Comune di Empoli propedeutici alla trattativa con Rfi è stata riesumata proprio durante l’assemblea pubblica di Fontanella. Con esito non soddisfacente. "Come è andata? Ci è stato detto: ecco il progetto. È così e così va fatto. L’unica nostra vittoria è l’aggiunta del terzo sottopasso. Ma si apre un’altra questione. A chi spetteranno gestione e manutenzione periodica? Chiederemo chiarezza su questo aspetto". A parlare è Paolo Gaccione, portavoce del, intervenuto insieme ad altri cittadini al confronto organizzato dal Comune con l’ingegnere Fabrizio Rocca project expert di Rete Ferroviaria Italiana.