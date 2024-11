Iodonna.it - Il caso del bottone e una richiesta di divorzio: nuovi, sorprendenti colpi di scena per la soap turca

Le indagini sull’omicidio di Ozan a Endless Love continuano senza sosta. Nella puntata di in onda stasera alle 21.35 su Canale 5 emergonodettagli in merito. Nel caos generale, il peso della paura e dei sensi di colpa entra nel vivo. E c’è chi, tra i personaggi della, rischia di pagare un conto salato. Novembre 2024, le serie e i film da vedere su Netflix X Leggi anche › Oggi a “Endless Love” Kemal affronta Zeynep: è stata lei a uccidere Ozan? Anche neiepisodi, non mancano i contrasti tra Nihan e il marito Emir, tra vendette e ricatti che ricadono inevitabilmente sulla piccola Deniz.