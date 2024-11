Lanazione.it - I nodi della viabilità e dell’ambiente: "La chiave è la circonvallazione"

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

"Il punto di partenza per affrontare il temamobilità equalità dell’aria nella Piana è ladi Altopascio, il nuovo raccordo stradale che dalla rotondaBientinese porterà alla rotonda del Turchetto, sulla via Romana, scavalcando così la barriera del passaggio a livellovia Romea" Lo dichiara il primo cittadino, Sara D’Ambrosio che dal 2017 ha rimesso al centro del dibattito e degli strumenti di programmazione di Provincia di Lucca, Comune e Regione Toscana (i tre enti hanno firmato un protocollo d’intesa in merito allanel 2023) il completamento viario, la nuova strada che rappresenterà il primo lotto dell’asse est-ovest. "Siamo tutti d’accordo – spiega D’Ambrosio - sulla necessità di creare un collegamento diretto tra Altopascio e Lucca - spiega D’Ambrosio - ad oggi però l’asse est-ovest non risulta neanche finanziato.