Green Deal novità e ultimi investimenti | programma Life e Ripristino della natura

La Commissione europea ha concesso, alla fine di ottobre, più di 380 milioni di euro a 133 nuovi progetti in tutta Europa nell’ambito delper l’ambiente e l’azione per il clima. La cifra stanziata rappresenta piùmetà dei 574 milioni di euro ditotali necessari per questi progetti, mentre il resto proviene da governi nazionali, regionali e locali, partenariati pubblico-privati, aziende e organizzazionisocietà civile.Cosa sono i progettiIlcontribuisce al raggiungimento dell’ampia gamma di obiettivi climatici, energetici e ambientali deleuropeo, tra cui l’obiettivo dell’Ue di diventare climaticamente neutri entro il 2050 e di arrestare e invertire la perdita di biodiversità entro il 2030, garantendo al contempo la prosperità a lungo termine dell’Europa.