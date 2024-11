Gaeta.it - Fincantieri: innovazione e lavoro per il futuro dell’industria italiana

Facebook WhatsAppTwitterrappresenta un simbolo della grande tradizione industriale, specializzandosi nella costruzione navale e nel settore della nautica di lusso. Questo articolo esplora la recente visita del ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, e del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, presso gli stabilimenti di Monfalcone, dove si è discusso deldell’azienda e delle sfide legate all’e all’integrazione dei giovani lavoratori.Il ruolo dinell’industrianon è solo un gigante della cantieristica, ma è anche un eloquente esempio di come l’industriapossa innovarsi per rimanere competitiva a livello globale. Il gruppo con sede a Trieste è una delle maggiori realtà di costruzione navale in Europa, responsabile di una notevole parte della flotta commerciale e militare del continente.