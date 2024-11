Quotidiano.net - Fatto a pezzi perché voleva denunciarli, ergastolo agli assassini di Mahmoud

Genova, 7 novembre 2024 – I due imputati accusati dell’omicidio diAbdallah, 19enne egiziano trovato senza testa e senza mani a largo di Santa Margherita Ligure la scorsa estate, sono stati condannati all’. Kamel Abdelwahab, detto Tito e Abdelwahab Ahmed Gamal Kame, detto Bob sono stati giudicati dalla Corte d’assise di Genova, che ha accolto le richieste della pm. I due sono stati riconosciuti colpevoli di omicidio aggravato da premeditazione e motivi abietti e dovranno scontare l’con isolamento diurno. Tito era stato il primo a confessare, durante le indagini, ammettendo che i due aveva agitoil giovane – che lavorava per loro nella barberia di Sestri Ponente – lidenunciare per lo sfruttamento lavorativo a cui era sottoposto e per i mancati pagamenti.