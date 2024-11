F1 | Ibm diventa premium partner Ferrari con accordo pluriennale

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Laha annunciato unashipcon IBM, leader mondiale nell’ambito della tecnologia e consulenza digitale, che avrà valenza a partire dall’1 gennaio 2025. L’obiettivo è ridefinire la trasformazione digitale per tutto ciò che riguarda l’esperienza e il coinvolgimento dei fan, sia dentro che fuori la pista. Laship implementerà soluzioni che porteranno il coinvolgimento dei fan a un livello completamente nuovo, trasformando l’esperienza degli appassionati attraverso tecnologie innovative e sfruttando al meglio l’ecosistema digitale della ScuderiaHP. Comenella consulenza IT, IBM metterà a disposizione la propria esperienza e i suoi strumenti per creare soluzioni digitali all’avanguardia, portando i tifosi direttamente nel cuore dell’azione.