Elezioni Usa, Biden: "Accettiamo la scelta del Paese, con Trump transizione pacifica"

Il primo discorso alla Nazione dalla Casa Bianca del presidente americano uscente Joedopo leche hanno reso Donaldil 47esimo capo di Stato degli Usa. “Le persone votano e scelgono i propri leader, e lo fannomente, siamo in una democrazia. La volontà del popolo prevale sempre“, ha detto il presidente nel suo discorso, pronunciato dal Rose Garden della Casa Bianca. “Ho assicurato auna”“Ieri ho parlato con il presidente elettoper congratularmi con lui per la sua vittoria e gli ho assicurato che ordinerò a tutta la mia Amministrazione di lavorare con il suo team per garantire unae ordinata. Questo è ciò che il popolo americano merita”, ha detto ancoraalla nazione. “Farò il mio dovere di presidente.