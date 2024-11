Nerdpool.it - Edizioni BD & J-POP Manga presentano le novità di novembre

Leggi l'articolo completo su Nerdpool.it

Il mese diinizia con il botto con tantissimesia a marchio J-POPcheBD!A firma del Sensei Gou Tanabe, tra gli ospiti internazionali di Lucca Comics; Games, arrivano sugli scaffali il nuovo volumeI gatti di Ulthar e altre storie e l’Edizione Deluxe cartonata de L’orrore di Dunwich.Sarà in libreria e fumetteria dalla metà del mese a marchio J-POPanche il primo volume di Cyfandir Chronicles, lo spin-off deleuropeo di successo internazionale Radiant, nato dalla collaborazione tra il creatore della serie Tony Valente e il nuovo talento Naokuren.In occasione della presenza in Italia delka Hiroyuki Et? alla prossima edizione di Milan Games Week; Cartoomics, J-POPpresenta il secondo attesissimo box di GuruGuru – Il girotondo della magia, l’iconica serie fantasy, parodia dei videogiochi di ruolo in stile Dragon Quest, che per la prima volta i lettori italiani potranno leggere nella sua versione integrale!BD presenta Goldrake, seguito della storia del leggendario titano d’acciaio firmata da una straordinaria équipe di autori francesi con la benedizione del creatore della serie originale Go Nagai.