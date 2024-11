Zonawrestling.net - Dynamite 06.11.2024 Hurt Syndicate

Leggi l'articolo completo su Zonawrestling.net

Benvenuti all’analisi di AEW, in diretta dalla SNHU Arena di Manchester, New Hampshire. Una serata che promette scintille con l’apertura dello show affidata allae un main event misterioso con Ricochet e un partner a sorpresa!Lo show si apre con MVP, Bobby Lashley e Shelton Benjamin che fanno il loro ingresso in completo. MVP prende il microfono e spiega che vogliono aiutare i giovani talenti a raggiungere il loro potenziale, proprio come hanno fatto tra loro. Se MVP offre un biglietto da visita della, è come ricevere un biglietto d’oro per il successo. Mostrano poi le immagini dell’attacco a Swerve Strickland della scorsa settimana. Swerve fa il suo ingresso ma viene trattenuto dagli arbitri. Riesce solo a dire “Bobby Lashley, Full Gear” e MVP accetta la sfida.