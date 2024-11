Game-experience.it - Death Stranding, Kojima Productions ha acquisto l’IP da Sony

ha annunciato di aver acquisitodida, ottenendo in questo modo piena libertà in merito allo sfruttamento della proprietà intellettuale.Ebbene sì, contestualmente all’annuncio ufficiale dell’arrivo disu Xbox Series XS, il celeberrimo game director giapponese ha affermato di aver ottenuto tutti i diritti per lo sfruttando del marchio, con l’obiettivo di portare il franchise “alla più ampia fetta di pubblico” possibile.Il director giapponese ha inoltre aggiunto cheè disponibile anche su PC Windows ed Amazon Luna+, permettendo di conseguenza ad consistente nuova fetta di pubblico di vivere l’avventura di Sam Porter Bridges.Leggiamo quanto affermato da Hideoattraverso un nuovo comunicato stampa:continuerà a concentrarsi sul portare la sua IP pluripremiata, “”, su più piattaforme possibile, cercando di raggiungere nuove fette di pubblico.