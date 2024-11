Dilei.it - Chi è Roberta Volponi che interpreta la nipote di Cecchini in Don Matteo 14

La 14esima stagione di Donsi arricchisce di nuovi personaggi ed interpreti: nella quarta puntata della fiction, in particolare, farà il suo ingresso in scena Martina,del Maresciallo. Adrla, è: scopriamo chi è questa giovanissima attrice e quali sono stati i progetti più importanti della sua carriera.Chi è, l’attrice cheMartina TommasiTra le new entry della 14esima stagione di Don, c’è anche, attrice giovanissima chiamata a vestire i panni di Martina Tommasi. Complice anche l’età, non si hanno molte notizie sull’inteprete, che vanta comunque già un discreto curriculum. Prima di approdare alla fiction di Rai Uno,ha recitato in altre due famose serie tv: Blanca, in cui ha vestito i panni della protagonista da giovane, e Viola come il mare, accanto a Francesca Chillemi e Can Yaman.