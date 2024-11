Ilfattoquotidiano.it - Champions League, prima fase al giro di boa. Ecco la situazione di Inter, Atalanta, Juventus, Milan e Bologna: classifica e calendario

La nuovacampionato dellaè arrivata aldi boa: con i match di ieri sera, 6 novembre, si è conclusa la quarta giornata. Una nottata che ha visto l’battere l’Arsenal a San Siro e l’prevalere sullo Stoccarda in terra tedesca. Per il momento, lagenerale “sorride” alle nostre squadre italiane: solamente ilnon ha ancora trovato la vittoria (e il gol) ed è dunque la squadra più a rischio eliminazione.Le difese di ferro fanno volareLe due formazioni allenate da Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini sono le uniche nell’a competizione ad aver mantenuto la porta inviolata dopo ben quattro partite, scalando anche diverse posizioni in. Iesi hanno raggiunto Sporting CP, Monaco e Brest a quota 10 punti alle spalle del solo Liverpool, mentre i bergamaschi si trovano al nono posto a quota 8, davanti tra le altre a City,e Arsenal.