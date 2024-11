Inter-news.it - Calhanoglu: «Tentato nuovo modo di calciare i rigori. Spiego!»

Hakansi è espresso nel post-partita di Inter-Arsenal, sfida vinta dai nerazzurri 1-0 grazie al suo rigore vincente. Questo il suo commento.LE DICHIARAZIONI – Così Hakana Prime Video al termine di Inter-Arsenal, match conclusosi 1-0 per i nerazzurri grazie al suo gol su calcio di rigore: «Partita molto difficile. Conta il risultato, loro hanno attaccato ma i nostri difensori hanno difeso bene».suie sul ritorno in campoLA STRATEGIA – Cosìsuldiil rigore decisivo contro i Gunners: «Suidico che voglio continuare così. Oggi ho voluto provare untipo di rigore, non forte».RIENTRO– Cosìsul suo recupero in campo: «Oggi abbiamo sofferto un po’, ma abbiamo lavorato bene e con tanto sacrificio. Il mio rientro è stato difficile, dato che sono tre settimane che non gioco.