Sport.quotidiano.net - Calcio Femminile, Coppa Italia. Le neroverdi sorridono. È la prima vittoria

cesena 0 sassuolo 2 CESENA: Belli, Mak, Casadei, D’Elia (1’ s.t. Milan), Groff, Harvey, Testa E. (15’ s.t. Petrova), Testa S. (44’ s.t. Dumitru), De Sanctis, Jansen (15’ s.t. Tironi), Calegari (37’ s.t. Di Luzio). All. Conte (Belloli, Amaduzzi, Vergani, Serafino) Sassuolo: Lonni, De Rita, Orsi, Caiazzo, Mella (42’ s.t. Fusini), Missipo (25’ s.t. Hagemann), Gallazzi, Fisher (25’ s.t. Prugna), Chmielinski (32’ s.t. Nocchi), Sabatino (32’ s.t. Dhont), Monterubbiano. All. Rossi (Pleidrup, Adami, Brustia, Durand) Arbitro: Martini di Valdarno (Jordan, Corteccia) Reti: 5’ p.t. Monterubbiano, 6’ s.t. Caiazzo Arriva in, lastagionale del Sassuolo, e vale l’accesso ai quarti di finale. Le ragazze di Gian Loris Rossi sbancano Cesena con un gol per tempo - apre Monterubbiano, chiude Caiazzo – senza lasciare troppo spazio alle bianconere.