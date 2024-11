Oasport.it - Break dance: troppe critiche social dopo Parigi 2024. L’australiana Raygun lascia le gare

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

A volte i meme sono inarrestabili. E così c’è chi, stanco dalle prese in giro offensive e dal relativo hating gratuito, decide di dire basta. Lo sa beneRachel Gunn, meglio conosciuta come, la b-girl diventata virale durante le Olimpiadi dia causa della sua stramba performance in occasione della gara femminile di, dove ha realizzato dei movimenti molto particolari (si ricorda la mossa del canguro ad esempio), ad occhio inesperto quasi dilettantistici, certamente divertenti. L’oceanica – che è un’atleta molto apprezzata dalla scena nonché studiosa di arti creative alla Macquarie University di Sydney – ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni durante un’intervista rita sulle frequenze della radio australiana 2DayFM. La motivazione si collega proprio con quanto successo nell’ultima rassegna a cinque cerchi.