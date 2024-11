Chiccheinformatiche.com - A cosa serve il segno + (più) su WhatsApp?

Con il nuovo aggiornamento di, fa il suo debutto un“+” accanto alle schede. Scopriamo insieme ae come utilizzarlo. Mentre alcuni utenti hanno già ricevuto l’aggiornamento, altri dovranno attendere ancora un po’ per la sua implementazione completa.Novità su: arriva il“+” accanto alle schedeLa nuova funzione introduce un+ accanto alle schede per i filtri. Da qualche tempo, Meta ha aggiunto la possibilità di utilizzare filtri per organizzare le chat all’interno dell’app. Le schede disponibili sono:Tutte: include tutte le chat aperte.Da Leggere: raccoglie tutte le chat con messaggi non letti.Preferiti: mostra le chat contrassegnate come preferite.Gruppi: include tutte le conversazioni di gruppo.La nuova funzione del+La novità più interessante è l’aggiunta del+ accanto alla scheda Gruppi, situato a destra.