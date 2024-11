Udine20.it - Visite ginecologiche gratuite il 16 novembre. Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale

Dalla parte di noi donne: un progetto volto a sensibilizzare le donne sulla prevenzione ginecologica L’aderisce all’iniziativa per offrireil 16042024 – Prosegue con successo il progetto “Dalla parte di noi donne” promosso da Alfasigma,farmaceutica italiana presente in Italia anche in ambito ginecologico con una linea di prodotti dedicati. Anche l’aderisce al progetto per offriresabato 16, presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. L’iniziativa, a carattere nazionale e realizzata in collaborazione con enti locali, è volta a sensibilizzare la popolazione femminile sul tema della prevenzione ginecologica.