Ilrestodelcarlino.it - Vaccino antinfluenzale 2024 Marche, dove e come farlo

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 6 novembre– Nelleè partita lo scorso 15 ottobre la campagna vaccinale. Anche quest’anno sarà possibile la co-somministrazione gratuita dicontro l’influenza e anti Covid-19 aggiornato alle ultime varianti. "La vaccinazione contro l'influenza rappresenta una grande opportunità di prevenzione”, sottolinea la Regione in una nota, rivolgendosi in particolare alle persone più fragili per età o per motivi di salute. L’influenza, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, “non è assolutamente banale e può portare gravi complicanze. Anche la vaccinazione anti-Covid-19 rappresenta una grande opportunità per prevenire un’infezione che resta ancora presente e può presentare complicazioni”. Quasi 400mila dosi nelleci si può vaccinare Per chi è raccomandata la vaccinazioneavviene la somministrazione: iniezione o spray nasale Quando il picco influenzale Quasi 400mila dosi nellePer quanto riguarda il, nellesono disponibili 383.