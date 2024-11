Ilrestodelcarlino.it - Vaccino antinfluenzale 2024 Emilia Romagna, già quasi mezzo milione di vaccinati

Bologna, 6 novembre447mila vaccinazioni contro l’influenza e il 30% dei cittadini dai 65 anni in su già vaccinato: a meno di un mese dall’avvio, il 7 ottobre, della campagna, inla partenza è buona. Con undi dosi disponibili, che potranno aumentare fino a 1,2 milioni, e la possibilità della co-somministrazione con ilanti-Covid, la campagna proseguirà fino a febbraio 2025, ma l’invito della Sanità regionale alle persone anziane, più fragili o a rischio per condizione di salute e di lavoro è quello di anticipare il più possibile, per proteggersi dal virus e ridurre le complicanze, anche gravi, che può causare. Delle 446.846 vaccinazioni effettuate (dati aggiornati al 4 novembre), 333.032 - quindi il 75% - hanno riguardato le persone di 65 e più anni, il target d’età per cui ilè raccomandato, oltre che gratuito, e per il quale insi punta a superare la copertura del 60%.