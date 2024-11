Secoloditalia.it - Trump alla Casa Bianca: giurerà il 20 gennaio 2025. I repubblicani controllano il Senato

Non è arrivata la temuta impasse post-election Day. Il processo che porterà Donalda diventare ufficialmente il 47simo presidente degli Stati Uniti si preannuncia molto più lineare e prevedibile rispetto a quanto successo quattro anni fa. Ora si attende che i risultati vengano certificati ufficialmente dai singoli Stati, confermando il conteggio dei voti. Successivamente, i rappresentanti degli Stati si riuniranno nel Collegio elettorale il 16 dicembre per votare formalmente, sancendo di fatto l’elezione del presidente. Infine, il Congresso degli Stati Uniti conterà ufficialmente i voti il 6. Dopo la conferma da parte del Congresso,dovrebbe assumere la carica il 20, giorno in cui avverrà il giuramento per il suo nuovo mandato. Parte l’iter che porterà al giuramento diil 20Dopo l’Election day, ogni Stato verifica e certifica i risultati.