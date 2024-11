Torna in scena ‘Storie Bastarde’ con Fabio Avaro al Teatro Lo Spazio di Roma

Leggi tutto su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Le pagine diBastarde (Storie di Ostia di Altri Tempi )’ di Davide Desariono innell’omonimo spettacolo interpretato dacon la regia di Ariele Vincenti. Dal 13 al 17 novembre alLo– Off per scelta va inun lungo viaggio che parte dalla Ostia degli Anni 70. Una terra di nessuno, dove qualche anno prima è stato massacrato e ucciso Pier Paolo Pasolini. Un posto dove le strade ‘ringhiano’ e i bar sono palestre di vita. Un posto che trasuda di genuina comicitàna, ormai in via d’estinzione. Un posto in cui le partite di calcio erano molto di più di una corsa dietro ad un pallone. Lontano dalla dall’avvento degli smartphone, in campo e nei spogliatoi si esultava, si litigava, si rideva e si sognava. Al centro della storia c’è un gruppo di ragazzini che cresce in mezzo alla malavita locale, incrociando i ragazzi della Banda della Magliana e la Primula Rossa delle Br, Barbara Balzerani.