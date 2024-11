Sport.quotidiano.net - Tiro con l’arco: mercoledì prossimo la sfilata dei campioni. Musolesi e Sarti, c’è il galà dopo Parigi

Una serata interamente dedicata al mondo delcon. E’ quella prevista per, 13 novembre, nel Palazzo delle Federazioni, in via Trattati Comunitari Europei. Si tratta di una manifestazione ideata dal delegato provinciale della Fitarco, Stefano Marino Fransoni, per rendere omaggio ad atleti, società, tecnici e giudici di gara. Con Marino Fransoni ci saranno l’assessora allo sport Roberta Li Calzi, il sindaco di Castenaso Carlo Gubellini, il vice sindaco e assessore allo sport di Castenaso Pier Francesco Prata, il presidente nazionale Ansmes Francesco Conforti accompagnato dal delegato Roberto Sarmenghi, la coordinatrice regionale Emilia-Romagna Sport e Salute Antonella Luminosi, il presidente Fitarco Emilia-Romagna Lorenzo Bortolamasi, la presidente regionale del Cip Melissa Milani accompagnata dal segretario Nicola Guidorzi e dal delegato Roberto Cristofori.