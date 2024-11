Bergamonews.it - Stoccarda-Atalanta, le formazioni ufficiali: Retegui torna titolare, De Ketelaere in panchina

Leggi tutto su Bergamonews.it

(Germania). Gasperini rispetto a Napoli ne cambia due: ecco ledi, match valido per la quarta giornata della League Phase di Champions League 2024/25. Anche questa sera, come nelle scorse tre sfide di eliminazione diretta, la Dea giocherà in maglia nerazzurra. Ledi(4-2-3-1) Nübel; Vagnoman, Chase, Rouault, Mittelstädt; Stiller, Karazor; Millot, Undav, Führich; El Bilal. All. Hoeness A disp. Bredlow, Seimen, Stenzel, Al-Dakhil, Stergiou, Chabot, Krätzig, Keitel, Rieder, Malanga, Demirovic. Il nostro outfit per #VfBOur kit for tonight’s #UCL match #GoGo pic.twitter.com/HI0gKUW0cf —B.C. (@BC) November 6, 2024(3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic;, Lookman.