Panorama.it - Russia-Ucraina: ora c'è Trump, il «risolutore»: realismo o fantapolitica?

La rielezione di Donaldha scosso, anzi, riaperto vecchie ferite e nuove polemiche in un mondo che sembrava essersi abituato alla diplomazia delle parole a mezza voce. Con una freschezza tipica dell'imprevisto,ha riacceso dibattiti, suscitato euforia in alcune capitali e preoccupazioni profonde in altre. Al centro della scena, il conflittoe il sostegno americano a Kiev: quanto durerà? Quanto sarà compromesso? La risposta, o il mistero, dipende da Washington. Si parla di un»:? La promessa diè stata fin da subito chiara prospettando una risoluzione «in 24 ore» del conflitto. Pochi lo prendono alla lettera, molti però percepiscono un segnale concreto. Secondo il Washington Post,avrebbe confidato che una delle sue soluzioni rapide consisterebbe nel persuadere Kiev a cedere la Crimea e il Donbass, regalando a Mosca un’ambita vittoria.