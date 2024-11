Dailymilan.it - Real Madrid-Milan, Paulo Fonseca si prende la sua rivincita: che coraggio!

Leggi tutto su Dailymilan.it

Contro ililsi prendno lae tanti, tantissimi complimenti. E lui applaude i suoi ragazzi Non succedeva da 15 anni. Ilha battuto il. Una vittoria meritata. Conquistata sul campo ma prima ancora da. L’ha preparata e l’ha vinta con le sue scelte. Una vittoria che ha fatto felice anche Gerry Cardinale. Abbiamo vinto per i giocatori hanno avutodi vincere. È stata una vittoria meritata non solo per i tre goal. Perché abbiamo vinto di squadra, di qualità. La mossa di Yunus Musah? Vincente. Vincente come ildi Leonardo che il 21 ottobre 2009 quando vinse 3-2 con le reti di Pirlo e la doppietta di Alexandre Pato. E pensare che nemmeno Musah si aspettava di giocare. Aildisitutti i complimenti View this post on Instagram A post shared by AC(@ac, l’allenatore portoghese sila suacontro le critiche ma la squadra ha avutoe ha meritato la vittoria LEGGI ANCHE Pagellebatte Ancelotti: da Musah a Rafael Leao una notte Galattica La partita delperfetta.