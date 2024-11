Lanazione.it - Quasi 25 anni di Nasi Rossi in pediatria. Martini: "Un grande supporto in corsia"

Leggi tutto su Lanazione.it

AREZZO Un’ora e mezzo di allegria e sorrisi distribuiti per tre/quattro volte alla settimana. Sono quelli che gli "speciali dottori" della Tribù deiportano nel reparto didel San Donato. Un’attività che a gennaio 2025 taglia il traguardo dei 25e che dallasi è estesa, una volta alla settimana, anche al reparto di Oncologia e alla Radioterapia dell’ospedale aretino. Gli "speciali medici" arrivano con le loro valigie piene di giochi, trombe, uno stetoscopio, palloncini colorati e bolle di sapone per regalare sorrisi ai piccoli pazienti delladiretta da Marco. "E’ un appuntamento molto atteso dai nostri piccoli pazienti – spiega– e per noi medici, infermieri e operatori socio sanitari rappresentano unimportante nello svolgimento del nostro lavoro.