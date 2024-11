Puntomagazine.it - Poggiomarino. Opposizione chiede le dimissioni per evitare il terzo scioglimento del Comune

I consiglieri didichiarano: “nessuna iniziativa a tutela diè stata messa in campo da quel che resta della maggioranza locale” “Sono trascorsi ormai quindici giorni dai gravi fatti che hanno stravolto la nostra città e che ne influenzano in modo considerevole la sua vita amministrativa. Eppure nessuna iniziativa a tutela diè stata messa in campo da quel che resta della maggioranza locale. Un silenzio assordante. Come consiglieri di minoranza e come forze politiche che hanno rappresentato l’a questa compagine riteniamo non si possa più tardare. I consiglieri comunali di maggioranza hanno il dovere dial nostro paese ilper infiltrazione camorristica della sua storia attraverso l’unico atto a loro disposizione: le