Pensieri a colori personale di Sonja Streack alla Beniamin Art Gallery

“Le mie opere sonodipinti, esprimono ciò per cui mi mancano le parole”, cosìStreck descrive sinteticamente la sua arte e se stessa. Parole dipinte,pronunciati con una personalissima interpretazione degli spazi, dai confini sfumati, dalle linee interrotte, dai cromatismi che s’intersecano e sfumano, confondendosi e sovrapponendosi. Il pennello è il terminale di una personalità che è unica, irripetibile e non codificata perchèStreck interpreta l’arte come libera da ogni stile che sia sempre lo stesso: si ispira all’artista Gerhard Richter che diceva che le opere cambiano come un abito. Le piace lavorare in modo fluido: non vuole ancorarsi allo stesso vincolo creativo in nome di uno stile ben definito. Circa quaranta opere, di grandi e piccole dimensioni, alcune con la tecnica mista della pittura su fotografia, una sorta di rassegna antologica della sua lunga attività, saranno proposte dal 9 al 23 novembre nellaArt, di via Umberto, 130 a Catania.